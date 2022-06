El conductor Jesús Alzamora contó que entrevistó a la actriz Merly Morello en su programa de YouTube, “La banca”. A través de Instagram, compartió un avance de la próxima edición, donde la joven cuenta que sufrió bullying.

“Yo no quiero ser ejemplo de nadie porque perfecta no soy y yo no quiero que nadie sea como yo, y que nadie pase por las cosas que yo he pasado”, se le escucha decir a Merly Morello en el avance publicado en Instagram.

Además, la actriz de “De vuelta al barrio” contó que sus compañeros de colegio le hacían crueles comentarios porque no tenía padre: “Creo que donde más crueles conmigo fueron, fue en primaria porque porque el tema con el que me molestaban era con que yo no tenía papá”.

Merly Morello también reveló que, mientras sus amigos salían a divertirse, ella se negaba: “Mis compañeros salían todos los fines de semana a un quinceañero distinto, ¿tú crees que a mí me daban ganas? Y mis amigas me llamaban ‘estás loca, o sea, ¿cuántos años tienes? ¿40?’”.

Además del video, Jesús Alzamora compartió un mensaje donde explica qué pensó tras entrevistar a Merly Morello: “Describe con tanta sencillez y facilidad los momentos más duros que un ser humano puede vivir, como la pérdida de su padre, la pérdida de su tío que era su figura paterna, el bullying, problemas de lesiones o de visión pero todo lo hace desde la perspectiva del optimismo y la madurez de una chica que ya es una mujer pero que recién acaba de recibir su Dni”.

“Sorprende para bien oírla hablar, tanto yo como todo el equipo nos quedamos muy sorprendidos de cómo ha manejado la dura baraja que le dio la vida para salir adelante. Hoy brilla como actriz, en las redes sociales, creando contenido y viviendo a pleno su vida, aprendiendo a aceptarse y agradeciendo poder manejar todo lo que le pasó de la mejor manera”, señaló.

Finalmente, el actor invitó a sus seguidores a ver la entrevista completa: “De verdad no se pierdan esta entrevista porque estoy seguro que les dará mucha perspectiva sobre las distintas realidades que puede vivir una niña o una adolescente en nuestros país. ¡Una crack total! Hoy 8pm ¡Nos vemos en el chat en vivo!”.

