¡Fuerte y claro! Merly Morello se ha encontrado en el ojo de la tormenta pública, tras estar circulando un presunto video íntimo de ella. Y es que tras este suceso, su madre salió a desmentir todo tipo de rumor.

Sin embargo, la joven actriz decidió regresar de su viaje por la Selva peruana, para pronunciarse al respecto, mostrándose sumamente indignada con este tema.

“El tema es el supuesto video sexual que se filtró. No soy yo. Yo tengo tatuajes bajo el busto y en el brazo hace bastante tiempo. Ha sido bastante incómodo, porque he estado desconectada, me conecto y veo todo lo que sucedió”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

“Es terrible que se me intente sexualizar de esta manera y no solo desde que tengo 18 años, esas cosas ocurren desde que tengo 13 años. No es normal, seguro tienen un problema”, agregó.

En ese sentido, la también influencer comentó muy molesta, que no debería juzgarse a la persona que aparece en el video, como normalmente pasa, sino a quien filtra este tipo de contenidos en las redes sociales.

“Es incómodo que siendo menor de edad y bueno, ahora que soy mayor de edad, sigan pasando estas cosas y nos demuestra una realidad bastante cruda acerca de la sociedad actual (...) No debería juzgarse a la persona que sale en el video, sino a quien filtró ese video... Quieren quedar bien como el bacán, pero no, quedan como imbéciles, como idiotas...”, expresó Merly bastante sentida.

Por otra parte, Merly Morello aprovechó la oportunidad para aconsejar a las mujeres que pueden haber pasado por lo mismo, y las invitó a que denuncien a sus agresores.

“Si a ti te pasó algo así, te abrazo con todo el corazón, porque a pesar que no me ha pasado, me imagino lo asquerosos que son los seres humanos. Si sabes quién lo filtró, denúncialo. Todo en esta vida da vueltas. Vivan y dejen ser felices”, finalizó diciendo en sus redes.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO