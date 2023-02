Merly Morello decidió romper su silencio y se refirió a las diferencias que habría tenido con Ricardo Mendoza y Jorge Luna durante su estancia en “Chapa tu Money”. Y es que la joven actriz dejó en claro que, pese a no estar de acuerdo con muchas actitudes de los comediantes, les tiene mucho respeto.

En ese sentido, muchos recuerdan que la joven influencer decidió dar un paso al costado de dicho programa, generando varias especulaciones respecto al tema, pero fue recién en el canal de YouTube de Henry Spencer que decidió dar más detalles de lo ocurrido.

“Siempre me han tratado bien y hemos conversado de cosas que me han incomodado y que a ellos les ha incomodado. La relación amical, de trabajo y profesional siempre se ha llevado de la mejor manera. Ellos saben que los respeto un montón, hacen lo que creen que deben hacer. Saben que no estoy de acuerdo con muchas cosas, sí lo saben y se los he dicho de frente. No me gusta mentir, no me gusta ocultar, no me gusta ser hipócrita” , comenzó diciendo la joven actriz.

Por otra parte, Merly Morello comentó también que la verdadera razón por la que decidió estar en el show de ‘Chapa Tu Money’, fue porque le habían ofrecido que iba a realizar un papel de improvisación.

“Soy una persona medio activista en redes sociales y no dar mi voz en cosas así, por ejemplo, sería un poco raro de mi parte. Tengo que aclarar que mi participación en CTM fue porque me propusieron un trabajo de improvisación. A mí la impro me encanta”, dijo.

