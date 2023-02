Se lo toman con humor. Luego del ampay a Ricardo Mendoza con una venezolana, la relación que tienen los comediantes de ‘Hablando Huevadas’ con Magaly Medina, parece ir viento en popa, ya que las bromas entre ellos no paran y cada vez parecen tenerse más confianza.

Todo comenzó con una nota informativa en la que se revelaba los elevados precios de las prendas de exclusivas marcas que usan Jorge Luna y Ricardo Mendoza, quienes decidieron hacer un video revelando más precios de sus prendas: “Magaly ahí te mando más información, te queremos madrina”.

Esto produjo risas en la ‘urraca’ quien respondió con otra broma: “No sabía que los tenía de ahijados”, además señaló que la actitud que tomaron los comediantes es la más saludable: “Eso es tener correa, hay que tener correa, no es personal, yo no los conozco, no sé quiénes son ellos, no han tomado café conmigo, como toda la gente de la farándula, no hay que tomárselo personal, esto es profesional”.

Finalmente, Magaly le mandó una chiquita a quienes se pican con sus rajes, afirmando que ella critica lo que ve y en cuanto a gustos, no ve nada de malo gastar el dinero que uno se gana, como lo hacen ella y los comediantes de ‘Hablando Huevadas’ a quienes aceptó como ahijados: “La vida ha sido generosa, me compró así como mis ahijados, igual”.

