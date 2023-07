‘Metiche’ asegura que Christian Domínguez engañó a Pamela Franco: “Ya sacó los pies del plato”

En la última edición de ‘Préndete’, ‘Metiche’ afirmó que Christian Domínguez le fue infiel a Pamela Franco. Asimismo, el conductor del programa de Panamericana TV, le pidió a los programas de espectáculos que ampayen al cantante.

“ Yo no entiendo por qué las cámaras no lo ampayan. Están yendo por los lugares equivocados, síganlo, yo no más les digo, porque este ya sacó los pies del plato hace rato ”, manifestó el compañero de Karla Tarazona.

Además, Kurt Villavicencia mencionó que el deseo de Christian Domínguez por su cumpleaños, será separarse de la bailarina y madre de su última hija.

“ Su deseo es separarse de Pamela Franco porque está harto. Esa relación esta tibia, tirando para fría ”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR