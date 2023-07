Christian Domínguez cumple 40 años y en su programa ‘América Hoy’ sus compañeras en la conducción lo celebraron por todo lo alto y deseándole lo mejor. El cantante de cumbia explicó que al llegar a la “base 4″ inicia una nueva etapa en su vida y se mostró agradecido por los saludos que ha recibido. Sin embargo, no todo fue felicidad, pues en otro canal aprovecharon para trolearlo.

El popular Kurt Villavicencio no desperdició la oportunidad para molestar a Christian Domínguez y recordarle un peculiar detalle en su día especial. Como se sabe, ‘Metiche’ y el cantante no se llevan nada bien, pues el conductor de espectáculos es amigo y confidente de Karla Tarazona, ex pareja de Domínguez con quien protagonizó una polémica relación.

‘Metiche’ trolea a Christian Domínguez por su cumpleaños

En la última edición del magazine ‘América Hoy’, el cantante fue sorprendido en el set de televisión por sus padres y su actual pareja Pamela Franco, detalle que ‘Metiche’ no dejó escapar para luego lanzar algunos dardos contra la pareja.

En el segmento, ‘Las calientitas de Préndete’, Kurt Villavicencio anunció sarcásticamente el cumpleaños de Christian Domínguez y criticar a su pareja. “ Su incondicional Pamela Franco estuvo ahí ”, indicó en su inicio para luego mandarse con todo contra la ex pareja de su amiga Karla Tarazona y recordarle algunas polémicas de su pasado.

‘Metiche’ no dudo en felicitarlo con un peculiar mensaje. “ 40 años, 40 mujeres ”, dijo el conductor recordándole al artista las numerosas parejas que ha tenido. Como se recuerda, Christian Domínguez ha mantenido polémicos romance con Karla Tarazona, Isabel Acevedo, Vania Bludau, Melanie Martínez y Tania Ríos.

Sheyla Rojas tilda de hipócrita a Christian Domínguez

El pasado 10 de julio, Sheyla Rojas fue la invitada especial de ‘América Hoy’ y lanzó una serie de comentarios contra la pareja de Pamela Franco. La popular ‘Shey Shey’ no toleró que Christian Domínguez le dijera ‘gato persa’ por su reciente operación a la nariz y se respondió con todo.

“ Me ha escrito bastante gente a decirme lo hipócrita que puede ser Christian Domínguez”, señaló, parchándolo a lo que él replicó: “Es un cumplido, no porque te parezcas al gato ”, contestó Sheyla Rojas lo que dejó sin palabras a todos en el set por lo que cambiaron de tema.





