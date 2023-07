¡Inesperado! En la última edición del programa, Jimmy Santi renunció EN VIVO a ‘El Gran Chef Famosos: El Repechaje’ pues al parecer el recordado cantante de 79 años no pudo más con el esfuerzo requerido y el trajín que exige la competencia. Sin embargo, parece que esos no serían los únicos motivos por los que el artista tomó tan drástica decisión. ¿Qué pasó?

La abrupta renuncia se dio en medio de la degustación del jurado al platillo final de la noche. El popular Jimmy Santi dejó atónitos a los competidores y al jurado al anunciar que sin importar el resultado de la noche él renunciaba al reality había terminado. No obstante, parece que el artista pronto de pronunciará sobre el tema.

¿Jimmy Santi manda polémico mensaje en redes sociales?

Luego de dejar la competencia de ‘El Gran Chef Famosos’, el interprete de ‘Chin Chin’ compartió un peculiar mensaje en sus historias de Instagram en el que deja ver que tiene más que decir sobre su renuncia a la competencia. “ A buen entendedor. Tengo tanto por decir. Pero tomé la mejor decisión .”, se lee en el primer post.

Sin embargo, algunas horas después volvió a referirse sobre el tema y deja en claro que lo que dijo en televisión no serían las únicas razones por los que decidió salir del reality. “Quiero agradecerles por todos sus lindos mensaje y comentarios. En breve me voy a pronunciar. Las razones expuestas, debo aclararlas ante tanta especulación, que no son las únicas que motivaron mi decisión. Pero me despido habiendo dado lo mejor de mi, habiendo luchado pese a la adversidad hasta el último momento”, se lee en el segundo post del artista.

Jimmy Santi se pronuncia tras renunciar a 'El Gran Chef Famosos'

