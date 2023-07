Melissa Paredes rompió su silencio para responderle con todo a la ‘Reina de los ampays’ luego de que la criticara por el último ‘retoquito’ que se realizó. La también actriz no tuvo reparo en mandarle un contundente mensaje a la ‘Urraca’ y dejarle claro que sus comentarios no ayudarían al empoderamiento femenino.

Como se sabe, hace algunas semanas, la ex esposa de Rodrigo Cuba se habría sometido a una luxación de costillas con uno de los cirujanos más polémicos del momento, el doctor Fong, quien fue denunciado por la actriz Maricielo Effio por presunta mala praxis. En ese sentido, Magaly Medina indicó que no un cambio en la modelo.

Melissa Paredes responde a sus críticos

Melissa Paredes no soportó más por lo que decidió responder a todos sus detractores y a Magaly Medina por los constantes comentarios sobre su figura e indicó que no se debería hablar de cuerpo ajenos. “ Yo solo digo que no se habla de los cuerpos de los demás, cada una ve qué hace con su cuerpo, cada quien toma sus propias decisiones y hablar del cuerpo de otras personas no es nada lindo ”, dijo en inició la también actriz.

Luego mencionó que ese tipo de comentarios no ayudan a empoderar a las mujer ni hacerlas sentir libres. “ Hablar de cuerpos no me parece nada lindo, menos hoy por hoy, pues estamos tratando de empoderar a las mujeres, empoderar nuestro poder femenino, de cómo queremos sentirnos realmente porque somos libres. Al final, cada quien elige lo que desea para su cuerpo ” , agregó Melissa Paredes.

