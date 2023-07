La conductora Magaly Medina se pronunció por la denuncia penal que presentará Greissy Ortega contra su hermana Milena Zárate por la supuesta ‘exposición de sus hijos a nivel nacional’.

“A la opinión pública. Debido a las últimas declaraciones de la señora Milena Zárate vertidas en el programa Magaly TV La Firme, donde precisa hechos totalmente falsos y que vendrían ocurriendo en agravio de mis hijos, he decidido iniciar as acciones legales respectivas en contra de ella y de los que resulten responsables por la exposición innecesaria de mis menores hijos en los medios de comunicación a nivel nacional. Finalmente exhorto a los medios de comunicación el cese de todo tipo de publicaciones y comentarios humillantes hacia mis hijos que menoscaben su integridad psíquica y emocional”, informó Ortega en sus redes sociales.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre denuncia de Greissy Ortega a Milena Zárate?

Ante ello, la ‘Urraca’ no se quedó callada y criticó a Greissy Ortega por la demanda que presentará contra Milena Zárate. Además, le lanzó una advertencia.

“La que expone a sus hijos llorando en llamadas telefónicas es ella. Cada vez que ella se ha conectado con nosotros ha tenido a los hijos atrás. ¿Quién es la que ha pedido ayuda? (...) Lo que deberías buscar no es un abogado, sino un psicólogo” , dijo Magaly Medina en su programa de este viernes 21 de abril de 2023.

“Para nosotros como programa si es bien fácil investigarte a ti allá en los Estados Unidos. Yo no tendría ningún tipo de miramiento en llamar a los servicios infantiles de los Estados Unidos y decir que te investiguen. Yo no tendría ningún miramiento, no me temblaría la mano, así que no nos provoques, tranquilízate, ordena tu vida, y cuida verdaderamente por la salud psicológica de esos tres chicos que has traído al mundo con el irresponsable de tu marido. La próxima que necesites un pasaje, trabaja y te lo compras” , arremetió.

TE PUEDE INTERESAR