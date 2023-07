El ingreso de Melissa Paredes a la serie ‘Al fondo hay sitio’ sorprendió a muchos y generó reacciones entre personajes de la farándula y el mundo de la actuación, y todo parece apuntar a que ella sería el nuevo amor de Erick Elera en la ficción, por lo que los besos estarían prontos a llegar.

Una reportera de ‘Amor y Fuego’ aprovechó la presencia del ‘Activador’ para pedirle su opinión sobre el retorno de su prometida a la actuación y él se mostró más que emocionado de ver a Melissa Paredes en la serie con más rating del Perú y no borró su sonrisa hasta que llegó la pregunta incómoda.

El bailarín afirmó que de haber beso en la serie preferiría estar advertido para que no lo agarre de sorpresa: “Ya le he dicho que no me avisa, que no lo quiero ver. Ese día me quedo en las clases ensayando. Y que no me cuenten, que pase. Mentira, no, fresh, es parte dé... no sé si va a haber o no, pero si hay es parte dé”.

El ‘Activador’ defiende a Melissa Paredes de críticas por su actuación en ‘Al Fondo Hay Sitio’

En las últimas semanas se generaron diferentes críticas en contra de Melissa Paredes y su personaje en la serie de ‘América TV’ y Anthony Aranda decidió usar las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para mostrar su apoyo a la exesposa del ‘Gato’ Cuba: “Es una gran actriz, ella sabe lo que hace... y yo babeando”.

