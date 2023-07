La extensa entrevista de Verónica Linares a la cantante Marisol sigue dando de que hablar, y es que la ‘Faraona de la cumbia’ reveló detalles impactante de su vida, como la vez que descubrió que su segundo esposo, Carlos Gómez le fue infiel con una bailarina de su agrupación.

Dicha decepción amorosa le afectó mucho tanto en su carrera musical como en su salud. Sin embargo, la ‘Faraona’ descubrió la traición y logró confrontar a su entonces esposo. ¿Cómo descubrió la infidelidad?

Marisol confiesa como descubrió la infidelidad de su segundo esposo

La popular cantante se sinceró con la periodista Verónica Linares, a quien le confesó detalles sobre el fin de su segundo matrimonio. Cabe resaltar que la artista no pudo contener las lágrimas al rememorar tan difícil momento.

“ Yo me divorcio porque él me engaña con mi bailarina , es algo que yo nunca lo he dicho en televisión abierta, pero él me engañaba con mi bailarina. Cuando yo tenía bailarinas, yo me di cuenta, entonces decido no tener”, contó la cantante en el podcast ‘La Linares’.

“ No sé cómo ellos se dieron el teléfono y después cuando yo les retiro a las bailarinas y solo hice de hombres la orquesta. Entonces ellos se han seguido comunicando, es ahí donde viene toda la historia con esta chica y que casi me cuesta la vida a m í”, agrega.





