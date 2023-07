Andrés Hurtado ya nos tiene acostumbrado a sus excentricidades y divertidas ocurrencias, pero está vez hizo una revelación que sorprendió a propios y extraños, pues el conductor de ‘Sábado con Andrés’ recordó su juventud y reveló un insólito apodo , pues aseguró que sus fans lo confundían con Eduardo Capetillo, galán de novelas mexicanas.

Como se recuerda anteriormente el popular ‘Chibolín’ dijo que también era confundido con Gian Piero Díaz y comparado con el ‘Sol de México’ Luis Miguel. “ A veces me comparan con él y me molesta, pero lo acepto. No conozco las críticas, nunca les he hecho caso. No me interesa, respeto mucho las críticas de todos ”, comentó en aquella ocasión. Sin embargo, esta nueva revelación de su juventud ha provocado que los usuarios lo troleen en redes.

Andrés Hurtado revela que apodaron ‘Eduardo Capetillo del Perú”

El conductor de televisión compartió una foto de su juventud en su cuenta de Instagram, en la que se le ve posando y sonriendo a la cámara. De esta manera, Andrés Hurtado quiere demostrar que hace varios años tenía un gran parecido con el galán de las novelas mexicanas, Eduardo Capetillo. “☝🏻 Cuando era jovencito ya me decían que era el Eduardo Capetillo del Perú...AHORA DIGAN QUE NO...¡ENVIDIOSOS! ” escribió el artista en su publicación.

Sin embargo, sus seguidores aprovecharon para trolearlo recordándole uno de sus más icónicos personajes. “ No es que sea envidiosa pero yo te veo ahí como Luz Clarita ”, “ Si, Luz Clarita ”, “ A la firme te parecías al Botija ”, “ Cuando eras luz Clarita ”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.





TE PUEDE INTERESAR