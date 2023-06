Andrés Hurtado, conductor de Panamericana TV, se refirió a ‘Central’ el mejor restaurante del mundo, según “The World’s 50 Best Restaurants”. Durante su programa ‘Sábados con Andrés’, el presentador sorprendió al confesar que come todos los días en el restaurante del reconocido chef Virgilio Martínez

De acuerdo a ‘Chibolín’, acude todos los días al exclusivo recinto, que está ubicado en avenida Pedro de Osma 301 en el distrito de Barranco. Reveló que es amigo de Virgilio Martínez y su esposa Pía León, dueños de ‘Central’.

¿Qué dijo Andrés Hurtado sobre Central y sus reservaciones?

“Usualmente como, ya sabes, mis platos ‘gourmet’. Desayuno, almuerzo y cena en lo de Virgilio que acaba de ganar ”, dijo Andrés Hurtado este sábado 24 de junio de 2023.

Además, se animó a bromear con las reservaciones del lujoso establecimiento gastronómico. “ Llamas a ‘Central’ ahora y te dan cita para el 2037 y te traen la comida al lado de San Pedro” , sostuvo entre risas.

¿Por qué no sirven cebiche y lomo saltado en ‘Central’?

“No vas a encontrar un cebiche, no vas a encontrar un lomo saltado y no es porque no lo queramos hacer o porque lo neguemos, es más, es lo que comemos, lo que celebramos, pero sé que alguien al costado lo pueden hacer mucho mejor”, comentó Virgilio Martínez.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante Central de Virgilio Martínez?

Como se sabe, este restaurante cuenta con una exclusiva carta, donde el costo del menú va entre los 1045 soles y 1250 por persona, dependiendo de la comida elegida o la experiencia que quieras vivir.