Andrea San Martin está en medio de la polémica luego de que a través de sus redes sociales mostrara su apoyo a Nicola Porcella, quien ahora participan en el reality mexicano ‘La Casa de los Famosos’. Sin embargo, ha sido duramente critica por el público por la polémica relación del ex capitán de la ‘Cobras’ y su ex pareja Angie Arizaga.

Como se recuerda, Nicola Porcella y Angie Arizaga fueron por un tiempo de las parejas más populares de la televisión nacional pero sus constantes discusiones fueron televisado por el reality de competencia ‘Esto es Guerra’. Tras varios escándalos y denuncia por presunto maltrato, el modelo fue retirado del programa.





‘Metiche’ y Karla Tarazona critican a Andrea San Martin

Los conductores de ´´Préndete´ no se guardaron nada y arremetieron contra Andrea San Martin. “ Lo toxico que fue la relación de Nicola Porcella con Angie Arizaga o ya se olvidaron de todo lo que pasó (…) Andrea es una toxica así que no debería decir nada de Nicola ”, comento en un inicio ‘Metiche’. “ Andrea es otra tóxica así que ni siquiera debería hablar de Nicola ”, agregó.

Por su parte, Karla Tarazona explicó que no se puede hacer un juicio de una persona desde una experiencia personal. “ Hay personas que como amigos son buenísimas personas, hay personas que como parejas son buenísimos parejas y hay personas que como amigos son pésimos, pero como parejas son buenos. Como parejas son malos, pero como amigos son buenos. No podemos sacar el concepto de una persona de que como eres buen amigo, en todo eres bueno, no señores, siempre hay un defecto en todo, porque todos somos imperfectos ”, comentó la ex pareja de Christian Domínguez.

Finalmente, Kurt Villavicencio lanzó un dardo final contra la ex chica reality. “ Andrea San Martín yo creo que calladita te veías mejor ”, sentenció.





