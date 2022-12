Kurt Villavicencio, más conocido en el mundo de la farándula ‘Metiche’, se confesó durante una entrevista para el canal de Youtube de Kathy Sheen, donde reveló que ahora tiene muchos pretendientes a raíz de haber salido en un informe del programa de Magaly Medina.

Como se recuerda, en esa nota el conductor de ‘D’Mañana’ no pudo evitar quebrarse en el programa de la ‘Urraca’ al revelar que hasta el día de hoy no experimenta lo que es un verdadero amor de pareja.

“Sientes la pegada en un domingo o feriado, con el tema de una pareja, no he sabido entregarme, sí me hubiera gustado tener una pareja, me hubiera gustado experimentarlo”, dijo en aquella oportunidad.

Sin embargo, ahora Kurt afirma que luego de dicha entrevista, muchos hombres le escriben a sus redes sociales para invitarlo a salir. “Me da miedo, nunca antes en mi vida me habían escrito así, si no es a raíz de esta nota” , manifestó.

