Este viernes 5 de marzo, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche” se dijeron todas sus verdades EN VIVO. Los conductores de “D’Mañana” se enfrentaron al mismo estilo de los chicos reality se sacaron sus trapitos sucios en la cara.

Todo ocurrió cuando Tarazona y “Metiche” decidieron enfrentarse en un duelo de rap durante una secuencia del programa, y los dos se fueron “de boca”.

“Mira Metiche me aburriste, no puedo creer que con mi otra chamba te metiste, no te pongas triste, te recuerdo que un día te perdiste”, dijo la conductora radial.

Esto no le gustó nada a “Metiche”, quien arremetió contra su compañera y cuestionó su amor por su esposo Rafael Fernández: “Mejor que Rafael no escuche porque se quedará impactado, ahora eres la mujer de un hombre acaudalado, pero te pregunto, ¿estás enamorada de él o de los regalos que te ha dado?”.

Ante ello, Karla Tarazona no se quedó callada y decidió devolver el dardo: “Estoy enamorada y lo que siento es verdadero, no soy como otras, a mí no me importa el dinero, más bien cuéntanos una cosa, es verdad que para ver la novela de Miguel Arce, ¿estás primero?”.

TE PUEDE INTERESAR