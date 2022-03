La hija mayor de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella, Kyara Villanella, se mostró súper emocionada tras quedar como una de la 40 finalistas del ‘Miss Perú la Pre’ y competirá este domingo 6 de marzo por alcanzar el Top20.

La influencer de 14 años se robó el show en el certamen de belleza que organizó Jessica Newton. La hija de la excandidata presidencial destacó entre sus compañeras por su baile y carisma, robándose las miradas de todos.

¿Por qué Kyara Villanella decidió postular al ‘Miss Perú la Pre’?

Ahora, la menor decidió revelar las razones que la llevaron a participar del certamen de belleza. Además, contó algunos detalles pocos conocidos de su vida.

“Desde pequeña me ha encantado el arte, la poesía, hacer deporte y hablar en frente de otros. Estoy en este concurso porque es una oportunidad que me conozcan no solo por fuera sino por dentro y que podamos mostrar nuestra belleza interior”, fue lo que dijo Kyara a la organización.

“Estoy muy feliz de poder participar en este concurso porque me está brindando la oportunidad de aprender y conocer a varias chicas hermosas y únicas. Espero poder ayudar a demostrar a otras personas de que todos tus sueños se pueden cumplir”, agregó.

Además de Kyara Villanella Fujimori, Gaela Barraza - hija de Carlos ‘Tomate’ Barraza - también quedó entre las 40 finalistas.

