El programa “Magaly TV La firme” difundió un video del preciso momento en que Eleazar Gómez fue detenido por la policía de la Ciudad de México tras la presunta agresión contra la modelo peruana Stephanie Valenzuela.

En el video se observa que el actor de Televisa intentaba acercarse a Stephanie Valenzuela, mientras que los agentes intentaban alejarlo.

“Suéltala”, le dijo un vecino, quien grababa todo lo que ocurría, mientras el galán de telenovelas era alejado de Tefi Valenzuela, quien aparece una fracción de segundo con una bata roja.

Eleazar Gómez, al darse cuenta que era grabado por uno de los testigos, empezó a reclamar.

“¿Qué pasó? Hey, no me estés grabando, hue***. No me grabes, hue***, no me grabes, en serio”, dijo Eleazar Gómez, mientras la vecina que grababa los hechos le respondió con una sarcástica risa.

