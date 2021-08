Un conversación acalorada protagonizaron los actores Michael Finseth y Fabrizio Aguilar tras la designación del premier Guido Bellido por parte del presidente de la República, Pedro Castillo.

Michael Finseth fue quien le escribió en su cuenta de Facebook consultándole su opinión a Fabrizio Aguilar, quien se encuentra en España. “Hola Fabricio te noto silencioso que te parece el nuevo Premier del Perú, por el partido que votaste el de Castillo y Cerrón desde la madre patria”.

Fabrizio Aguilar no desaprovechó la oportunidad de responderle y hasta decirle que deje de llorar porque no ganó Keiko Fujimori.

“Michael Finseth pésimo me parece, si tan interesado estas en saber que pienso. Porque? tu sigues llorando porque no gano tu K? Pero lo que más me llama la atención es que entres a mi página y a un post de hace un mes, descontextualizandolo. Que bueno que me sigas con tanto interés. En cambio yo no te sigo, porque no encuentro nada interesante para comentar”.

Tras esta respuesta, Michael Finseth no se quedó callado y le recordó que en España, donde Fabrizio Aguilar votó, ganó Keiko Fujimori.

“Fabrizio Aguilar que bueno saber de tu respuesta. Por eso comentaba, como estabas callado medio frío, indiferente. Era mi pregunta sobre tu apoyo a Castillo? Desde la hermosa ciudad de Madrid donde perdieron los comunistas y ahora tu con el valiente voto apoyaste lo que está sucediendo en el país, cómodamente sentado, desde una democracia. Y sigues con lo de la K, por Dios eso no tiene nada que ver, pero bueno no entendiste nada. Saludos y olé!!!!!!”

Por último, Michael Finseth agregó: “Fabrizio Aguilar que lindo!!! por lo menos tengo mi conciencia limpia y puedo morir tranquilo. Tu regalaste tu país a una tira de comunistas y todo en la vida da vueltas y olé!!!!!!”.

Fue la cuenta Instarándula la que se dio cuenta de esta bronca virtual.

