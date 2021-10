¡Fuerte y claro! Micheille Soifer se encuentra en una nueva etapa como artista, donde asegura haberse vuelto una mujer mucho más fuerte, ya que ha aprendido de sus errores.

Y es que la cantante confesó que no volvería a enamorarse sin conocer bien a la persona y menos callar las cosas que la lastiman. “Siento que yo no estuve mal porque amar es bonito, estuvieron mal las personas que se aprovecharon de ese corazón”, comenzó diciendo.

Asimismo, comentó que con ella no van los ‘lutos’ porque le gusta vivir intensamente y lo que ahora gana no lo despilfarra con cualquiera. ¿Se referirá estrictamente a una reciente expareja?

“No me arrepiento, pero sí he aprendido de mis experiencias. No volvería a cometer el mismo error. Creo que de enamorarme sin conocer bien a las personas. Soy una persona muy confiada. También a no callar. Callé muchas cosas y eso me lastimó mucho como ser humano, pero ya no me la vuelven a hacer”, agregó para Trome.

