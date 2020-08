Giuseppe Benignini, la actual pareja de Micheille Soifer, no dudó en referirse a Kevin Blow, quien le advirtió a la chica reality que podría caer en la anorexia tras haber bajado más de 26 kilos por la operación que se realizó de la manga gástrica.

Por su parte, el popular ‘Principito’ declaró para las cámaras de “En Exclusiva” e hizo caso omiso a las palabras del dominicano, pues asegura que la cantante ahora tiene a alguien que la defienda.

“Lo que está muerto, nadie lo puede revivir. Tú puedes opinar cuando eres cercano a esa persona o cuando eres algo, pero si no eres nada, ¿por qué vas a opinar de algo? Yo veo que se hace el cristiano pero sigue haciendo cosas que no van. Yo la verdad no sé quién es, pero lo único que le quiero decir es que Micheille no está sola y tiene a alguien que puede salir a defenderla”, manifestó.

“Y si tiene algo que decirme, que me lo diga de hombre a hombre (...) porque anda hablando, diciendo, que ya aburre. Aquí ya se pasó la página y sigue con lo mismo. Hijito, ya quedaste, el que tiene que tener cuidado es él, porque está en un tema legal”, finalizó diciendo.

El principito defiende a Micheille Soifer - Ojo

TE PUEDE INTERESAR