Kevin Blow no tuvo reparo en comentar sobre el tan polémico estado de salud y físico de su expareja, Micheille Soifer, quien hasta el momento ha sido fuertemente criticada por haber bajado cerca de 26 kilos tras someterse a la operación de la manga gástrica.

Y es que para muchos personajes de la farándula, la integrante de “Esto es Guerra” luce “poco saludable” al encontrarse tan delgada y pesando 52 kilos actualmente. Por su parte, el dominicano aprovechó la oportunidad para mandar su ‘chiquita'.

“Ella se hizo (la operación) porque al parecer las dietas y los fármacos no le dieron resultados. Me parece extremo que un ser humano se corte el estómago para bajar de peso, pero si le hace feliz, es su vida. Para mi gusto, no pasa nada. Le aconsejaría que recuerde que su salud está primero y se cuide de no caer en la anorexia”, manifestó el cantante.

Por otra parte, Kevin reveló que se encuentra trabajando en su carrera cinematográfica en el extranjero, sin embargo extraña mucho a sus pequeñas hijas, quienes viven en Perú. “Hace un año que no veo a mis hijas, pero sí mantenemos comunicación. Las extraño mucho”, indicó.

