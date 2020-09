La integrante de “Esto es Guerra”, Micheille Soifer, estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy” para revelar detalles inéditos de experiencia con la operación de la manga gástrica, con la que llegó a bajar más de 26 kilos.

“Yo me siento súper bien, feliz, renovada y siento que he vuelto a ser yo, porque tanto tiempo estuve con sobrepeso, que la gente se acostumbró a verme así. Esa no era la ‘Michi’ de siempre, ella tenía sobrepeso, tenía un problema lumbar, tenía pre diabetes... Esta es la verdadera Michi", comenzó diciendo.

“Fueron momentos muy difíciles. Yo hice de todo para bajar de peso, me dolía la columna por las hernias. Llegué a pesar 80 kilos y era complicado porque trabajo en televisión, tenía que ponerme vestuarios que realmente no me entraban, no tenía físico”, agregó.

Asimismo, la popular ‘Michi’ sorprendió al revelar que sí sintió que fue víctima de bullying por parte de distintas figuras del medio por su exceso de peso.

“Claro, por supuesto, tengo mucha personalidad, pero dentro de esta coraza hay una persona muy sentimental, pero yo traté por mi trabajo siempre de tener una sonrisa, reírme de la situación para que no me afecte más, pero hay gente que no tiene mi personalidad y si les afectan este tipo de cosas”, expresó.

Micheille Soifer admite que sufrió bullying - Ojo

TE PUEDE INTERESAR