Tres años de soltería y mucha experiencia en el amor y la convivencia, han hecho que la ‘guerrera’ Michelle Soifer, ya no crea en la convivencia y quiere encontrar a alguien con quien casarse.

“Ambas hemos estado con diferentes animalitos”, fue así como Michelle Soifer bromeó a Yahaira Plasencia en el programa ‘En boca de todos’, donde estuvieron hablando sobre su soltería y un poco de sus experiencias pasadas.

Una de las preguntas era si ellas preferían convivir o casarse y la ‘chica reality’ afirmó que prefiere casarse antes de convivir: “Lamentablemente, me ha tocado convivir, pero no es algo que yo he planeado, no me hubiese gustado. En mi caso no volvería a perder el tiempo así. Si en algún momento conozco al futuro esposo, no vivir, casarme primero. Sí sueño con el matrimonio”.

