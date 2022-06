Cada vez muestra más. La actriz cómica Fátima Segovia, sorprendió a sus fans con la apertura de su OnlyFans hace unos meses y ahora se convirtió en competencia de Xoanna González, ya que también sube contenido sexual en pareja, pero a la argentina no le tembló la lengua para criticar a la ‘Chuecona’.

Magaly Medina fue directa y le comentó a Xoanna que la pareja de la ‘Chuecona’ estaba siendo criticada por el tamaño de su miembro viril: “Yo de cuerpo no puedo hablar porque por tu programa hace 5 años tuve un juicio, no quiero más juicios”, fue así como respondió la argentina, quien tuvo que estar fuera del país por demandas.

Xoanna González además afirmó que se sometió a una operación de rejuvenecimiento de genitales: “Yo también me operé mis genitales porque no me gustaban”.

Además, aseguró haberse aburrido con los videos de la ‘chuecona’ y que, como pareja, les falta conexión: “Yo me voy a otro lado de conexión, necesitas coordinar antes qué se va a hacer, porque él quería algo, ella otra cosa, empiezan a pelear en medio del video”.

