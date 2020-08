Michelle Soifer aseguró que se siente mejor que nunca con su aspecto físico pese a las críticas y comentarios negativos que ha recibido en los últimos días.

“La gente puede decir muchas cosas, mientras yo me sienta contenta como estoy, todo está bien, mientras tenga salud, eso es lo más importante”, declaró la participante de “Esto es guerra” al programa “Estás en todas”.

Michelle recordó que cuando ingresó al espectáculo como integrante de la agrupación “Las hijas de su madre” pesando 54 kilos, solo que el público se ha acostumbrado a verla voluptuosa.

“No es que soy diferente a lo que era antes, solamente he bajado dos kilos más de lo que pesaba anteriormente, cuando estaba delgada, es lo mismo, solamente que la gente ya se acostumbró a verme voluptuosa”, comentó.

“Ahora estoy en 52, es lo mismo”, agregó.

Sin embargo, Michelle Soifer aclaró que tiene una dieta sana y no ha dejado de comer: ”Tampoco me mato de hambre, puedo comer una rica lasaña como también puedo comer una ensalada de pollo”.

“Siempre me he sentido bien pero ahora me siento mejor y eso es lo importante. Me siento más rica, más apretadita, más sexy. Eso es lo que me importa”, concluyó la artista.

Michelle Soifer responde a críticas sobre su peso - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Diego Zurek e Isabel Acevedo se reencontraron tras ampay

Diego Zurek e Isabel Acevedo otra vez juntos - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR