Roberto Barraza, hijo del cómico Miguel ‘Chato’ Barraza, fue detenido la mañana del martes 16 de mayo por serenos de la Municipalidad de Lima y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) por presuntamente robarle el celular a una joven en la Vía Expresa con Iquitos.

En las imágenes difundidas por ‘Amor y fuego’ se ve el momento de la intervención, donde los serenos lo tienen reducido en el suelo y luego lo suben a la tolva de la camioneta del serenazgo para llevárselo a la comisaría de Petit Thouars.

Tras unas horas detenido, la Policía lo soltó. “Porque saben que yo no he cometido ningún delito. (...) te parece justo, me agreden, tengo el ojo hinchado, tengo todo golpeado”, declaró Roberto Barraza al programa de espectáculos.

Sin embargo, luego de ser puesto en libertad padeció un ataque de epilepsia, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital Loayza, donde se negó a recibir atención médica.

Magaly sobre detención al hijo del ‘Chato’ Barraza

Por su parte, la conductora Magaly Medina comentó sobre la forma en que intervinieron al hijo del ‘Chato’ Barraza. “Creo que esta fuerza usada en su captura me parece de más. Los serenos que se le tiran encima. Miren como lo agarran y lo tiran como si fuera un saco de papas. Yo creo que ya ha habido hechos que hemos tenido todos que lamentar en detención de jóvenes que terminaron muertos por exceso de fuerza. Él ya estaba esposado, estaba solo”.

Asimismo, consideró que los serenos no están aptos para manejar armas de fuego, tal como lo proponen algunos políticos. “Yo creo que no están preparados. Mira esa fuerza bruta que usan con un chico que está desarmado, que ya saben que no tiene arma, un chico drogo, ladronzuelo quizás”.

En la emisión de su reciente programa “Magaly Tv: La firme”, se difundió un video donde sus cámaras y Roberto Barraza van en busca del ‘Chato’ Barraza, quien se niega a hablar con ellos.

“No quiero hablar con nadie. Ni con él, ni con nadie. Ya tiene sus años y punto”, aseveró el cómico.

“Su padre ya no lo quiere ni ver, él dice que ha sufrido tres ataques cerebrales y que un cuarto no quiere. Además, este chico padece de epilepsia. Es un chico que va a morir joven si no se aleja de la droga”, señaló Magaly.

