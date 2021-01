Tal parece que el actor español Miguel Herrán, el romántico “Río” de la serie de Netflix “La Casa de Papel”, está pasando por momentos difíciles. Y es que compartió varias fotos suyas a través de su cuenta de Instagram, donde se le ve llorando debido a que se contagió de coronavirus.

El divertido “Christian” de Élite preocupó a sus fanáticos luego de contar en redes sociales cómo le ha afectado emocionalmente el aislamiento provocado por el Covid-19.

Miguel no pudo evitar desahogarse con sus seguidores: “Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en el momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona”, escribió en una publicación.

‘Río’ también compartió tres fotografías: en la primera sale “triste, pero contento” al iniciar el confinamiento en su casa, luego en las otras dos imágenes está llorando por lo que le genera el encierro.

“1. Primer día nada más recibir la noticia de que me tenía que quedar en casa. Triste, pero contento. Dominando las emociones. 2. Día 6. No soy capaz de controlar absolutamente nada”, agregó.

Cabe indicar que Miguel Herrán compartió con sus más de 13 millones de seguidores en Instagram que debía aislarse durante diez días después de estar en contacto con un positivo para Covid-19.

