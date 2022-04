La expareja de Tilsa Lozano, Miguel Hidalgo, sorprendió a todos al opinar sobre el quiebre en el matrimonio de Óscar del Portal y Vanessa López. Y es que el político aseguró tener una estrecha amistad con el comentarista deportivo, quien fue ampayado en una situación comprometedora con Fiorella Méndez.

“No quisiera entrometerme en temas personales ni en chismes, que buscan crear morbo y especular con respecto a la vida de los demás. Lo que si quisiera comentarles es las excelentes personas que son Oscar y Vanessa, a él lo conozco de niño, jugábamos fútbol juntos. Un tipo que solo le ha dado al trabajo con esfuerzo para tener lo que tiene”, comenzó diciendo el popular ‘Miguelón’.

Asimismo, indicó que conoció a la esposa de Óscar del Portal en la universidad, a quien consideraba “una chica linda e inteligente”. En ese sentido, les aconsejó que superen el problema que tienen y no se dejen llevar por “chismes”.

“Hoy por esas circunstancias de la vida se encuentran en un pequeño problema y digo pequeño porque estoy seguro que podrán superarlo, porque son tipos inteligentes, porque son una linda familia y lo más importante, porque se aman y ese amor es muy bonito... no dejen que se apague por cuentos o chismes que son solo parte de un negocio barato”, agregó.

“Nunca en mi vida trabajaría en algo que me pague por hablar mal de los demás y mucho menos por entrometerme en la vida privada de las personas, ustedes Vane y Oscar están por encima de todo eso y valen mucho más que ellos. Les deseo lo mejor (...) Ojalá puedan leer esto y poder encontrarnos muy pronto”, escribió.

Pese a sus buenos deseos, Miguel Hidalgo fue bombardeado con una cientos de críticas por opinar cuando nadie lo ha llamado. “Claro pues como no lo vas a defender si tu hiciste lo mismo con Tilsa cuando recién había dado a luz”; “Me caes bien Miguel, pero este post me huele a machismo. Las infidelidades simplemente NO SE ACEPTAN”; “¿Se aman??? De Vanesa no hay duda, pero de Óscar?”; fueron algunos de los comentarios que recibió.

