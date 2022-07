Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson en “Yo Soy”, se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” para revelar que le impiden ver a su menor hija.

Entre lágrimas, el artista señaló que sufre por no ver a la menor: “Lo único que quiero es tener tiempo de calidad con mi hija. Por eso no me he rendido en estos 4 años”.

El músico se refirió a las denuncias que hay en su contra por sustracción de la menor y violencia psicológica. Él explicó que ambas acusaciones fueron archivadas y que incluso existe un régimen de visitas. Además, el juicio por alimento cuenta con una sentencia.

“Uno pone mucho amor para crear un vínculo, pero viene otra persona y lo borra con maldad. No lo borra con la verdad, sino con mentiras. Eso es lo que más duele”, dijo.

El programa de espectáculos intentó comunicarse con Yeny Oropeza, expareja de Mike Bravo, pero ella no quiso dar su versión.

“Yo no estoy dispuesta a dar mi versión, esto ya es entrar en una conversación y eso ya lo están viendo los tribunales. Si ustedes quieren contar su versión, ya es cosa de ustedes, yo también voy a tener que proceder”, dijo en comunicación telefónica con una reportera de Magaly Medina.

