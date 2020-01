Milagros Leiva respondió con todo a Magaly Medina y Juliana Oxenford, luego de la picante entrevista realizada en el programa “Magaly TV La Firme”.

Como se recuerda, Juliana Oxenford acusó a Leiva de “jugar sucio” pues “le quitaba los entrevistados”. "Esas formas para mí son terribles... a mí, ella no me cae bien porque no me gusta la gente que juega sucio. Yo creo que tú compites y compites bien”, expresó Oxenford.

Leiva se pronuncia

La periodista que ahora está en Willax Televisión dijo lo dicho por Oxenford “es mentira”.

“Yo nunca la he visto, nunca he visto el programa de Magaly porque no está en mi radar (...) Yo no sabía lo que habían dicho (ella y Juliana), estaba trabajando en Willax, tranquila como siempre lo hago. Cada uno es dueño de sus palabras. Si a Juliana Oxenford le parece que hago eso, yo digo que está mintiendo. Me apena, porque ni a ella ni a nada le juego sucio”, comentó.

“Magaly dice que a ella yo también le hice lo mismo. Eso es mentira, Nicola Porcella quiso venir al noticiero para que yo lo entreviste (...) Y Melissa Loza, cuando meten preso a su novio, ella buscó a mi producción y me buscó a mí. Me dijo ‘Milagros, quiero por favor decir la verdad’. Ella quería que yo la entrevistara”, indicó.

“A mí las dos me caen bien, no las conozco, les deseo lo mejor. A Magaly que haga más rating porque para eso la han contratado, y a Juliana, ojalá que le llegue a ganar a Lorena (Álvarez), la contrataron para eso y ahora Lorena le está ganando”, apuntó.

