El fin de semana se conocieron los comprometedores chats del presidente Pedro Castillo con Yaneth Navarro Flores, de 36 años, profesora de primaria en la provincia de Andahuaylas y que conoció al jefe de Estado en la huelga magisterial de 2017.

“...pactamos la reunión para el jueves 18 de noviembre y ya que no habrá contratiempos viajamos hasta Chota a ordeñar las vacas y si no hay vacas, algo tendremos que ordeñar. Jajaja es una broma, espero sonría, es muy buena para la salud”, es uno de los tantos mensajes que escribió la profesora al Presidente, según el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

La periodista Milagros Leiva se mostró indignada por las ‘confianzas’ que tenía Castillo con esta mujer, pese a estar casado de hace más 20 años con Lilia Paredes, la actual Primera Dama.

“Esto es triple X o sea ‘si no encontramos las vacas algo vamos a ordeñar’... tremenda, tremenda Yanet Navarro (....) este hombre, me queda claro que es recontra sacavueltero, ustedes dirán ‘ay milagros, ¿Qué no puede bromear?’, lo lamento, cuando estás casado no puedes bromear así con otras mujeres, eso de que te voy a ordeñar, nos vamos a ordeñar juntos”; dijo la periodista de Willax TV.

¿Y la esposa de Pedro Castillo?

Milagros Leiva lamentó que la esposa del Presidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, sea engañada de esa manera, según los chats.

“A mis los sacavuelteros me llegan a la punta de... Qué le habrán visto a Pedro Castillo, es más feo que el hambre, los sacavuelteros siempre son feos, claro, poder, dinero, está en Palacio, el gran afrodisiaco, por supuesto, por eso tiene su helipuerto (...) imagínate a la esposa leyendo esto, encima que le ayuda a plagiar la tesis, ahora resulta que se pone la casaca y come el chicharrón y la canchita de otra”, comentó Milagros Leiva.

Como se recuerda, en uno de los chat, se lee que la profesora le habría invitado chicharrón y canchita.

“Maestro y compañero Pedro, buenos días, ¿Cómo está? Espero que haya comido el chicharroncito y la canchita que le traje con mucho cariño y la casaca, póngase, así sabré que realmente le gustó”, le texteó la profesora en otra ocasión. La respuesta de Castillo es elocuente: “Muchas Gracias; sabía que todo me gusta de usted” .

