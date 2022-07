Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, se mostró totalmente conmovido en la última edición de su programa al recordar el cumpleaños de su padre Carlos González. La tarde de este 12 de julio, el presentador recibió un tierno mensaje de una de sus seguidoras dirigida a su progenitor por esta fecha especial.

El querido ‘Peluchín’ no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas con el tierno gesto que tuvo una de sus ‘rodriguistas’ con su papá.

“Mi papá es una persona muy querida, hasta el día de hoy. El 24 cumple 9 años de haberse ido y te juro que no hay día que alguien no me diga algo bonito de él”, comentó Rodrigo González durante su espacio de Willax TV.

“Es increíble cómo las personas pueden dejar de estar físicamente, pero dejar tantas cosas bonitas en personas que en algún momento pasaron por su vida, que donde estoy siempre me dicen cosas lindas y eso yo creo que es lo más orgulloso que cualquier hijo puede estar, la mejor huella de su paso por la vida”, agregó muy conmovido.

