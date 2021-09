Milena Zárate protagonizó un tenso momento con Santi Lesmes durante el programa “Reinas del show” que se transmitió este sábado 18 de septiembre de 2021.

La colombiana aseguró que no juzgó el trabajo de Santi Lesmes, pero afirmó que el español está de jurado en “Reinas del show” solo por su lengua.

“Yo no cuestioné que él esté ahí, yo cuestioné que él me diga a mí y que desmerite mi trabajo diciendo la que está aquí, igual tiene nombre, se llama Milena Zárate, y la que está aquí está solamente por su lengua. Entonces, si hablamos de lenguas, honestamente la persona que está por su lengua es él y eso lo sabe el público, sin desmerecer su trabajo porque no lo conozco tampoco”, manifestó.

Milena Zárate también lamentó que Santi Lesmes haya mencionado el episodio que vivió con Edwin Sierra y su hermana Greysi Ortega:

“Dos, ha dicho que lo único que él conoce de mí es la novela de que mi hermana me quitó a mi marido. Eso no se hace porque con la familia no se juega, porque si él está aquí y él lanza un calificativo hacía mí de esa manera, debe aprender a recibir y a dar, primero porque yo no doy calificativos”.

Fuente: América TV

