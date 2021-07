La quinta gala de “Reinas del Show” estuvo en medio de la polémica por una tensa pelea que protagonizaron Milena Zárate y Paula Manzanal. Esto luego que la producción decidiera cambiar los bailarines a algunas participantes, hecho que no le gustó a la colombiana.

“Yo soy profesional en lo que hago, no bailarina profesional, pero intento, hago el esfuerzo, trabajo mucho dentro y fuera de la academia”, comenzó sobre su papel en los ensayos.

Es ahí donde criticó a Paula Manzanal y Jossmery Toledo, pues las culpa de dicho cambio debido a su reclamos de sus bailarines en ediciones pasadas.

“Para mi George (su ex bailarin) no es un calzoncillo que me quito y me pongo. Quizá como ellas están acostumbradas a cambiar de novio, o de bailarín, yo no... Esto no es juego que si uno suda y no le gusta, que a otro le salen pelos. No me parece justo para las demás”, sentenció.

La frase que no le gustó a Manzanal y tomó el micrófono para defenderse. “Siempre he tenido una buena relación con Milena, no sé por qué ha dicho esas cosas de mi. Yo creo que ella estaba preocupada de si su nuevo bailarín puede cargarla o no, creo que no pudo”, comentó Manzanal.

Pero Zárate no se detuvo y las culpó de manera directa del cambio que hizo la producción. “Dice eso como si yo tuviera algo que ver, tú nos has faltado el respeto a mí y a Jossmery”, sentenció a Zárate.

VIDEO RECOMENDADO

Gisela Valcárcel tuvo un incidente en pleno programa