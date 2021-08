La cantante colombina, Milena Zárate, compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram un día después de la final de ‘Reinas del Show’. Ella agradeció todas las muestras de cariño y dijo estar feliz por lo conseguido.

“Estoy feliz de mis logros ,y más feliz de lo que me dejó REINAS DEL SHOW!!! Recibí miles de mensajes de aliento y de queja se que para los que me quieren yo soy su ganadora.. pero chicos una corona no me hace la ganadora!! Yo se lo que soy y lo que di!! Y lo que deje!!!”, escribió la colombiana.

Por ello, Milena Zárate dijo que espera tener muy pronto su revancha para poder ocupar el primer lugar y coronarse como lo hizo Korina Rivadeneira.

“Ya vendrá mi hora ya obtuve el 2 y 3 puesto ya volveré por ese 1 puesto!!!Y se que contaré con su cariño y apoyo!!!Gracias a toda la producción de @elgranshowperu me llevó su dedicación y profesionalismo para hacer un programa de tan grande magnitud!!!”.

Defiende a Korina

De igual manera, Milena Zárate resaltó el talento de Korina Rivadeneira y dijo que era justo que gane “Reinas del Show”.

“Me parece justo que @rivadeneirak halla ganado lo merecía al igual que todas !! Una chica chancona , disciplinada que me dio una batalla increíble!!! Bien merecido, no podría ser mesquina con su trabajo y talento!!!”.

