Milett Figueroa tuvo una transmisión en vivo con ‘Amor y Fuego’ y habló sobre su viaje a Perú para pasar la Navidad con sus seres queridos. Además, la modelo también se refirió sobre sus deseos de convertirse en madre el próximo año.

“ Bueno, yo la verdad es que no había escuchado esas predicciones, pero la verdad es que que uno nunca sabe las bendiciones que te puede mandar Dios yo no sé lo que pueda pasar el próximo año ”, manifestó la actriz.

En esa línea, Milett asegura estar enfocada en su carrera y que aún no ha conversado con el conductor argentino respecto al tema de tener hijos. “ No hemos hablado con Marcelo de absolutamente nada, de ese tema familiar, pero nada, yo simplemente estoy viviendo mi relación lo más natural posible. Yo también quiero ser mamá pero no sé si el próximo año ”, agregó.

Milett Figueroa confirma que pasará Año Nuevo con Marcelo Tinelli: “Él organiza muy buenas fiestas”

Milett Figueroa tuvo una entrevista con ‘Amor y Fuego’ a pocas horas de regresar al Perú para pasar las fiestas navideñas con su familia. La modelo agradeció el recibimiento del público argentino durante su paso por el programa Bailando 2023.

Además, reveló que tiene propuestas para actuar el próximo año en Argentina. “Estamos conversando, hay una propuesta muy linda, un proyecto que se viene para el próximo año, espero contarles pronto y compartirles esa alegría y felicidad que tengo de hacer un primer proyecto de actuación acá en Argentina”, expresó Milett.

Por otro lado, en cuanto a la celebración de Año Nuevo, la peruana indicó que la pasará con su actual pareja, el conductor argentino Marcelo Tinelli.

“Año Nuevo con mi amor, con Marcelo, nos vamos a Punta (del Este)... Él organiza muy buenas fiestas, le gusta tener a sus amigos cerca, hace buenas cenas, bonitos encuentros hace, realmente me gusta”, manifestó la también actriz.

