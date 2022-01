¡Fuerte y claro! Milett Figueroa no se quedó callada y se refirió al nuevo romance entre Rodrigo Cuba con la empresaria Ale Venturo. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando la modelo puso ‘cara de pocos amigos’ al ser consultada sobre Melissa Paredes y su nueva relación con el bailarín Anthony Aranda.

“¿Qué te parece la dieta de Melissa? La que te termina y no te avisa”, fue la interrogante que la reportera de ‘Amor y Fuego’ le hizo, generando las risas de la exchica reality. “No, imagínate, yo todas mis parejas que he terminado siempre les he avisado”, dijo.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Milett Figueroa les dio “su bendición” al futbolista y a la joven empresaria, mientras que de Melissa y del bailarín, no quiso opinar al respecto.

“Me encanta esa pareja... La de Ale con el Gato, me encanta. Me parecen súper lindos, tienen una vibra bien bonita. Yo hablo de lo que percibo, percibo una linda energía y me gusta... Así que les deseo mi bendi, mi bendi, les mando mi bendi”, expresó.

“No, no voy a comentar nada... No, no, a todos les deseo lo mejor”, fue el tajante comentario de Milett.

