El artista argentino Milo J, considerado una de las figuras más importantes de la música urbana actual, llegará a Perú el próximo 17 de abril para ofrecer un único y esperado concierto en Costa 21, como parte de su tour mundial “La vida era más corta”. La venta de entradas se realizará a través de Teleticket, con una preventa exclusiva los días viernes y sábado, que contará con un 15% de descuento para pagos con tarjetas Interbank.

Con solo 19 años, Milo J se ha consolidado como uno de los talentos más influyentes de su generación gracias a su estilo auténtico, letras profundas y una sensibilidad que conecta de manera directa con el público joven. Canciones como “Milagrosa”, “Rara vez”, “Tu manta”, “Ni Carlos Ni Jos”, “Vudú”, “Domingo”, “Sincera” y “A vos”, entre muchas otras, acumulan millones de reproducciones y lo posicionan como uno de los artistas más escuchados del momento.

Su impacto no ha pasado desapercibido para la crítica especializada. La prestigiosa revista Rolling Stone lo ha calificado como el “Niño terrible” de la nueva escena musical, resaltando su capacidad para romper moldes y narrar historias reales con una madurez artística poco común para su edad.

A lo largo de su carrera, Milo J también ha destacado por sus colaboraciones con importantes figuras de la música latina como Nicki Nicole, Wos, Bizarrap, Nito NB y YSY A, reafirmando su lugar dentro de la nueva generación que está marcando el rumbo del sonido urbano en español.

