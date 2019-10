La exconductora de “Mujeres al mando”, Mirella Paz, lanzó fuertes calificativos contra Magaly Medina luego de los comentarios que la periodista realizó por su salida del mencionado programa.

"Seguramente canta bonito, pero como animadora no, era un cero a la izquierda. No trascendía, no tenía ángel”, dijo Magaly Medina en su programa sobre la salida de Mirella Paz de “Mujeres al mando”.

Respuesta

Poco después, Mirella Paz criticó con dureza a Magaly Medina y hasta la atacó por su edad: “A ver, para esa vieja que no tiene nada que hacer y viene a burlarse de mí, que sus comentarios se los meta a donde no le entra el sol. Señora, me zurro en sus comentarios ¡vieja payasa!”.

“Para ti, vieja mostra (monstrua)”, escribió Mirella Paz con una polémica foto.

Foto: Instagram Mirella Paz

Pero eso no fue todo, ya que Mirella Paz también le pidió a Magaly Medina que deje la televisión y que se vaya a descansar: “La señora lo que debería hacer es tomarse un cafecito y una pastilla para la presión. Ya no está para esas cosas, tantos años. Por favor señora, basta, váyase a dormir”, señaló.