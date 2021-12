Este sábado 4 de diciembre se realizó la final del Miss Grand Internacional en Tailandia. La peruana Samantha Batallanos, Miss Grand Perú, no logró clasificar, pero le otorgaron el galardón de mejor traje nacional.

Antes de nombrar a las finalistas, el presentador anunció que Perú era el ganador del “best national costume” del año 2021.

Se trata de un traje inspirado en el ave del Paucar, creación de Beto Pinedo, el diseñador con discapacidad auditiva que confeccionó el traje de Janick Maceta para Miss Universo.

A través de Instagram, Jessica Newton felicitó a Beto Pinedo, aunque lamentó que Samantha Batallanos no haya clasificado: “Estoy con el corazón (roto). El día que no lo sienta así cuando Perú no clasifique, tendría que retirarme. Felicitaciones Beto Pinedo y como siempre, muchas gracias”.

“Es la primera vez en 6 años que Perú no clasifica en Miss Grand y me da mucha pena, pero los errores siempre sirven para aprender”, comentó la presidenta del Miss Perú.

Fuente: Instagram Jessica Newton

