La aclamada cantante méxico-chilena se alista para presentar lo más reciente de su catálogo musical el próximo 23 de mayo en el Multiespacio Costa 21. La venta de entradas estará disponible desde este jueves 4 de diciembre a las 10 de la mañana por la plataforma de Teleticket.

Mon Laferte, la cantante que ha creado toda una estética dentro de la música en español, regresa para 2026. La artista multipremiada y reconocida globalmente, se embarca en una nueva gira para promocionar su más reciente creación: “Femme Fatale”, un disco que ya se perfila entre los favoritos de la audiencia.

Este nuevo álbum de estudio de Mon Laferte se compone de 14 canciones, donde el pop alternativo y el jazz se entrelazan en un territorio sonoro oscuro, sofisticado y profundamente poético.

El título del disco remite a la figura arquetípica de la femme fatale: misteriosa, intensa y contradictoria. La artista hace suya esta definición, transformándola en una declaración de seguridad y poder. Con su afilada pluma, esa fuerza se convierte en música, poesía y confesión.

En Femme Fatale, Mon Laferte se adentra en un lenguaje híbrido, donde las armonías densas y las atmósferas nocturnas del jazz, conviven con la frescura e inmediatez del pop alternativo. El resultado es un disco elegante y brutal, donde se mezcla lo clásico con lo experimental para crear un universo sonoro único.

La producción incluye los sencillos previamente lanzados, “Esto Es Amor”, junto a Conociendo Rusia, y la potente, “La Tirana”, haciendo mancuerna con Nathy Peluso. Además, el álbum trae consigo colaboraciones inéditas con el cantautor brasileño TIAGO IORC, y un encuentro estelar con las cantautoras mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en: “My One And Only Love”.

El show en Lima será una oportunidad excepcional para vivir de cerca la potencia, vulnerabilidad y magnetismo que caracterizan a Mon Laferte, consolidándola como una de las voces más influyentes de la música latinoamericana contemporánea.

