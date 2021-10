A diferencia de otros personajes del medio. Mónica Cabrejos aún ve solución al matrimonio de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba, según la conductora de “Al sexto día”, la pareja debe dejar que las cosas se enfríen para tomar decisiones y solucionar los problemas en su matrimonio.

“Todo se puede, el tiempo cura todo. Tiempo necesitan, ahora todo es impulso y triste porque una familia se puede romper por una situación así o también fortalecer”, fue parte de la declaración de Mónica. Además señaló que ambos son jóvenes y parte de crecer es equivocarse.

Sobre la infidelidad, de la que muchos acusan a Melissa, Mónica dejó entrever que no sería solo culpa de la modelo: “Una infidelidad en una pareja, no es solamente de la persona que traiciona sino de los problemas de una pareja, porque cuando una pareja está bien no hay lugar a terceros y esas es la verdad”.

Agregó que la infidelidad no solo debe perdonarse, debe aceptarse y entenderla, según el diario ‘El Popular’: “Creo que más que perdonar la infidelidad hay que asumirla, entenderla y volver a confiar, es un proceso muy largo y muy pocas parejas logran hacerlo, pero ellos son una pareja joven, tienen una familia bonita, podrían intentar solucionar, al menos, no en este momento porque todos están en caliente y con el dolor, con el miedo y deben darse tiempo”.

