Después de la tormenta, llega la calma. Dalia Durán dejó de lado los problemas con su expareja Jhon Kelvin y anunció que lanzará su carrera como cantante.

Dalia afirmó que el canto no es algo nuevo para ella y que planeaba lanzar su carrera antes. Pero algunos obstáculos pausaron su lanzamiento: “Es un proyecto que tengo desde hace más de tres años. Lo que pasa es que lo estaba preparando y vino la pandemia. Luego el problema con mi esposo (Jhon Kelvin)”.

Anticipándose a las posibles críticas. Ella anunció que no es improvisada y reveló el género musical al que se dedicará: “Salsa pop, al estilo de Karol G. Estoy grabando un tema inédito de un compositor peruano que vive en Suiza. No soy una improvisada, lo voy a demostrar en los escenarios”.

Según el diario “El Popular”, la futura cantante, no desea hablar de temas legales con respecto a su expareja que cumple prisión preventiva, Jhon Kelvin: “No hablo de eso, se lo dejé todo a los abogados. La vida sigue y tengo que sacar adelante a mis cinco hijos, es lo que realmente me importa en estos momentos, trabajar”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo y Janet Barboza sorprendidas con Melissa Paredes

"No puedo evitar emocionarme porque me duele", dijo Ethel.