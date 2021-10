John Kelvin remeció la farándula peruana esta semana al confesarse desde el penal de Lurigancho, donde se encuentra recluido desde hace tres meses, acusado de golpear y agredir sexualmente a su esposa Dalia Durán.

El cantante de cumbia dio una entrevista telefónica al programa ‘Magaly TV La Firme’ nunca pidió perdón a la madre de sus hijos y prefiere decir que “se ha perdonado” a sí mismo.

John Kelvin, cuyo nombre verdadero es Jonathan Sarmiento Llanto, aseguró que ahora se ha encomendado a Dios y que si está en la cárcel es por un propósito.

“Yo me he perdonado a mi mismo. Yo siempre he creído en Dios, amo a Jesús, yo soy fan de Jesús, Mi corazón estaba tan oscuro, estaba tan triste, mis pensamientos, mis emociones eran muy confusos (...) Dios es tan grande y me trajo aquí (a la cárcel) con un propósito. Yo considero que uno de los propósitos es esto ¿no?”, comentó.

El cantante no reconoce en ningún momento que agredió a Dalia Durán, aparentemente, tratando de convencer a las autoridades que ha cambiado.

“Yo creo que cuando uno hace las cosas de corazón, reza y pide perdón de corazón a Dios, Dios te escucha. Estando aquí volví a encontrarme conmigo mismo, volví a centrarme y enfocarme en cosas que en su momento me desenfoqué (...) no solo se trata de enmendar tus errores, sino se trata también de fortalecer tu corazón, tu alma, tu espíritu”, dijo, irreconocible.

