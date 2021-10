La eliminación de Rosángela Espinoza despertó diferentes emociones en los seguidores del programa “Esto es Guerra” y propició indirectas por parte de ‘la chica selfie’. Sin embargo Rosángela no era solo parte de la competencia, también era parte de la serie “La Academia” y su futuro en ella tras su eliminación, era incierto para los ‘rouslovers’.

Rosángela Espinoza confesó en sus historias de Instagram que le pidieron quedarse para grabar una parte de la serie “La Academia” pero ella decidió irse y dijo lo siguiente: “Disculpa, si ya estoy eliminada. Pero si me pagas por mi trabajo grabo esa secuencia que falta y me quedo”.

“No pagan nada extra a nadie”, fue así como ‘la chica selfie’ reveló que el programa “Esto es guerra” no estaría pagando nada extra a nadie por grabar la serie “La Academia”, es por ello que ella no se quedó, porque no le pagarían por grabar.

Los proyectos de Rosángela

Actualmente la ‘chica selfie’ tiene una marca boutique con su apodo. Pero su proyecto más reciente está en el mundo del arte, con sus academias de baile que anunció a nivel nacional y ya tiene su primer local.

