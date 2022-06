Luego del intento de detención contra Rodrigo González el último viernes, Mónica Cabrejos desató gran polémica al utilizar sus redes sociales y publicar un peculiar video donde tocaba el tema del karma, dejando entrever que sería un mensaje directo para el conductor, a quien en reiteradas ocasiones ha tildado de “misógino”.

Frente a ello, la periodista cuestionó por qué el popular ‘Peluchín’ se siente aludido con su menaje en redes. “No tengo nada ni a favor ni en su contra, caso contrario lo hubiese demandado por ciertas expresiones. Finalmente, este negocio es de opiniones”, comenzó diciendo.

Asimismo, Cabrejos comentó que ella no se calla nada y que si en algún momento quiere enviarle un mensaje a González, lo hará con nombre y apellido.

“No entiendo por qué me ataca. Los que me conocen saben que siempre pongo el karma. Mira, para pelear se necesitan dos y no estoy para eso, nunca lo mencioné. Insisto que mi mensaje no era para el señor, está demasiado sensible. Cuando quiero decir algo lo digo, no me callo nada”, finalizó diciendo a El Popular.

