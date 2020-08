Mónica Cabrejos estuvo como invitada especial en el programa virtual de Carlos Cacho, que trasmite vía Facebook, y decidió pronunciarse respecto a las últimas declaraciones que hizo Olenka Zimmermann, al criticarla por su actual trabajo en la conducción de “Al Sexto Día”.

“Era un gran programa, pero ya no aporta nada. Quien está en la conducción no tiene nada de culpa, ni aporta nada tampoco. Quien está al mando, en la línea editorial, es la responsable de todo, y ya sabemos que no sabe hacer televisión buena e interesante. Todo lo que toca lo pudre”, mencionó la ahora presentadora de Willax TV.

Frente a ello, la también periodista señaló que no tiene nada en contra de Olenka, pero que hace caso omiso a sus comentarios.

“Yo pienso que cuando una persona está feliz, pues no jo**, esa es la pura verdad. Razón por la cual deseo lo mejor para todos y en especial para ella. Porque si está bien físicamente, con salud, con trabajo, con pareja, va a dejar de jo***”, manifestó tajantemente Mónica.

“Yo no la conozco, no la sigo. Yo en este momento de mi vida, que de por sí ya es muy difícil para todos para los que tenemos trabajo, para lo que no, porque nosotros saliendo como periodistas, como reporteros, vemos una realidad muy dura, entonces yo tengo derecho de seleccionar las cosas que quiero en mi vida y las que no quiero”, agregó.

Por último, la exconductora de “Válgame” aseguró que su tranquilidad está primero antes que cualquier cosa o persona. “Me preocupa estar tranquila, cualquier tipo de comentario que vaya contra mi trabajo, lo respeto y lo dejo ahí en la puerta. Mi tranquilidad no la negocio” , finalizó.

