¡Fuertes declaraciones! Mónica Cabrejos le brindó una entrevista exclusiva a Beto Ortiz, donde reveló pasajes inéditos de su vida. Uno de los hechos que sorprendió a todo el público fue que la conductora confesó haber sufrido dos pérdidas en su vida.

“Desde que empezó a caer el feto hasta que pude ir a la clínica pasaron 12 horas. En ese momento, sentí que licuaban mis entrañas”, detalló la presentadora de ‘Al sexto día’. Recordemos que en el 2015, confesó que el hijo que perdió era del periodista Iván Thays.

Asimismo, comentó lo que le dijo el comunicador cuando se enteró que ella estaba embarazada. “‘Ese es tu problema, decide tú qué quieres hacer’... Todo por culpa de un mal hombre. Me duele que me haya pasado esto a los 39 años. Es un cobarde mal nacido”, dijo en ese entonces.

Sin embargo, hoy la expareja del ‘Chemo’ Ruiz publicará un libro en el que contará todo lo vivido. “Más allá de quién lo cuenta, en este libro hay muchas historias de mujeres que han pasado por lo mismo y que sienten que están solas. Las mujeres en nuestro país nunca dejen que su voz se apague. Es el momento que no quería que llegara”, expresó.

Mónica Cabrejos confiesa que fue víctima de abuso sexual

La reconocida periodista reveló haber sufrido una violación hace un poco más de un año, por alguien a quien consideraba un amigo de años. “Sentí como si hubiera vuelto a nacer, como si me hubieran reseteado. Lo primero que me hizo sospechar era que me dijo que no pasó nada, luego afirmó: ‘qué, ¿no te acuerdas nada?’... Me di cuenta que me había drogado porque no quería estar con él. Me mostró un profiláctico y le dije ‘tú me has violado’ y me lo negó”.

Pensó ir directamente a la policía y el sujeto se burló de ella. “Me dijo ‘Quién te va a violar, eres una mujer de 45 años, por favor. Yo soy pituco, no quiero escándalos’. Se puso violento. Le dije ‘llegando a Lima me haré un examen toxicológico’. Yo necesitaba una prueba para poder incriminarlo. Es un sicópata. Por eso, decidí contarlo, y para que no le pase a nadie más”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO