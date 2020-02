Luego de protagonizar una fuerte discusión con Evelyn Vela, quien llegó a “Válgame” como vocera de Melissa Klug, Mónica Cabrejos se retiró del set de televisión y volvió a dar fuertes declaraciones para la prensa de Latina.

Sin decir nombres, Mónica Cabrejos volvió a repetir que el trabajo dignifica y que todos deben trabajar, porque es feo ser “mantenida”.

“Trabajen, trabajar siempre es digno. Hay que enseñarle a los niños que siempre hay que trabajar (...) es bien feo ser mantenida, horrible”, dijo Mónica Cabrejos para las cámaras.

Antes de retirarse de Latina, Mónica Cabrejos añadió: “Aquel que no trabaja, mujer que no merece llamarse mujer”.

Previo a estas declaraciones, la periodista dijo que una mujer se invalida como mujer si no trabaja. “Pero si no trabajas sí te invalidad porque eres una mantenida. Mi mamá tuvo hijos y fue madre solteras y trabajo hasta de sirvienta. Yo por eso a mis 44 años me pueden decir de todo, menos que soy una caradura, una sinvergüenza, mantenida o ejerzo el oficio de ser madre para que me mantengan a mí y a mis hijos”.

